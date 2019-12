Klima : Dezernent: Es wird keine Umweltspur geben

Ratingen Die in Düsseldorf sehr kontrovers diskutierte Umweltspur wird in Ratingen vorerst nicht umgesetzt. Dies betonte Umweltdezernent Martin Gentzsch auf RP-Anfrage. Er erklärte: „Umweltspuren sind hier derzeit kein Thema, da die in der Zuständigkeit der Stadt Ratingen liegenden Straßen mit nur sehr wenigen kurzen Ausnahmestrecken einspurig sind und eine Umweltspur in den Ratinger Stadtteilen ansonsten für die meisten Verkehrsteilnehmer einer dauerhaften Vollsperrung gleich käme.

Wir haben somit eine andere Verkehrsstruktur als zum Beispiel Düsseldorf.“

Man versuche, mit Blick auf die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes den Fokus darauf zu legen, dass in Ratingen die E-Mobilität gemäß Zielsetzungen der Bundesregierung gefördert wird. Dazu gebe es eine aktuelle Vorlage zum E-Mobilitätskonzept, die der Rat am kommenden Dienstag abschließend beraten werde. Zudem gehe es darum, die Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern.

Das Fahren mit E-Autos soll attraktiver werden, etwa durch das Aufstellen von Ladestationen. Hier geht die Stadt nach eigenen Angaben mit gutem Beispiel voran. zahlreiche städtische Pkw sind inzwischen elektrobetrieben. Ein Großteil der städtischen Pkw-Flotte (insgesamt 24 Fahrzeuge) ist bereits klimaschonend unterwegs.