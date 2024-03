Ersatz für Schokoticket in Heiligenhaus Schüler bekommen neue Fahrkarten

Im Vorjahr hatte sich das noch anders dargestellt, wie die Verwaltung in Erinnerung ruft: Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Mehrausgaben für die Stadt bei Einführung des Deutschlandtickets als Schülerticket von rund 68.000 Euro ermittelt und daher die Einführung in der Ratssitzung vom 14. Juni 2023 mehrheitlich abgelehnt. Zwischenzeitlich liegen nunmehr die Konditionen für das Schuljahr 2024/2025 vor. Die Rechnung geht so: „Bedingt durch eine Preiserhöhung des Schokotickets ab dem 1. Januar 2024 von 9,4 Prozent werden sich hierfür Mehrausgaben in Höhe von rund 38.000 Euro ergeben. Vor diesem Hintergrund beträgt die Differenz zum Deutschlandticket dann bei der ermittelten Schülerzahl nur noch knapp 12.000 Euro.“