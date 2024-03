Versammlung in Breitscheid DRK Ratingen wählt neuen Vorstand

Der Vorsitzende Holger Kirchmann ehrte auch in diesem Jahr wieder verdiente Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft. Insgesamt wurden sieben Mitglieder für ihre zusammen 220 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für das Deutsche Rote Kreuz geehrt. Darunter waren zwei Mitglieder, die sich bereits jeweils ein halbes Jahrhundert als DRKler für die Menschen in Not einsetzen.