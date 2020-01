Kirche : Der vorübergehende Hausherr im Mariendom

Kreisdechant Daniel Schilling ist nach dem Rückzug der Franziskaner Pfarrverweser und kommissarischer Wallfahrtsleiter in Neviges.

Bei staufreier Verkehrslage sind es 30 Minuten Fahrt mit dem Auto von St. Peter und Paul in der Ratinger Innenstadt bis zum Mariendom in Neviges. Zu ungünstigeren Zeiten braucht Daniel Schilling auch schon mal das Dreifache an Zeit. Seit Anfang des Jahres ist der Kreisdechant und Pfarrer von St. Peter und Paul auch Pfarrverweser und kommissarischer Wallfahrtsleiter in Neviges und somit ein Pendler.