Stadtrundfahrt : Stadtrundfahrt führt auch zum Grachtenviertel

(RP) Der Verkehrsverein Ratingen e.V. bietet am Mittwoch, 22. Mai, wieder eine Stadtrundfahrt an. Beginn ist um 13 Uhr an der Stadthalle am Europaring. Sie wird begleitet von Stadtführerin Ingrid Neulen, die Sehenswertes und Interessantes in den Stadtteilen kommentiert und Geschichten und Anekdoten rund um die Sehenswürdigkeiten erzählt. Erläuterungen zur Siedlungsstruktur, zur Stadtentwicklung und den naturräumlichen Besonderheiten Ratingens kommen ebenfalls nicht zu kurz. Die Bustour führt durch die Stadtteile West (Grachtenviertel), Tiefenbroich, Lintorf, Breitscheid, Mintarder Berg und Hösel. In West findet auf der Broichhofstraße eine Besichtigung des Wasserwerks der Stadtwerke Ratingen statt. Die Führung ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität leider nicht geeignet. Die Fahrt endet gegen 16.30 Uhr mit einem Imbiss. Karten für die Stadtrundfahrt sind zum Preis von 12,50 Euro in der Touristinformation, Minoritenstr. 3a, ab sofort erhältlich. Telefonische Reservierungen sind nicht möglich.