Lintorf : Ratinger soll seinen Freund mit Waffe bedroht haben

Lintorf Auf einem Parkplatz in Lintorf kam es zum Streit.

(RP) Am Mittwochabend meldeten Zeugen einen Streit zwischen zwei jungen Männern auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Speestraße. Ermittlungen ergaben, dass einer der beiden Beteiligten, ein 23-jähriger Ratinger, seinen Freund Tage zuvor mit einer Waffe bedroht haben soll. Noch am Abend wurde das Zimmer des Beschuldigten auf richterliche Anordnung durchsucht, es wurde eine Schreckschusswaffe beschlagnahmt.