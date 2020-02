Bildungspaten : „Es ist schön, Schülern zu helfen“

Der Verein „Allianz Bildung und Lernen“ vermittelt seit fünf Jahren Bildungspatenschaften. Jetzt sucht er neue Paten.

Die soziale Herkunft entscheidet in Deutschland maßgeblich über den Bildungserfolg und den späteren Werdegang. Das bescheinigen Jahr für Jahr immer wieder neue wissenschaftliche Studien dem deutschen Bildungssystem. Dass Schüler wenigstens annähernd die gleichen Startvoraussetzungen in den Bildungsinstitutionen haben, dafür setzt sich der Verein „Allianz Bildung und Lernen“ seit 2015 ein.

Sein Ziel: So früh wie möglich bestehende Bildungslücken bei Schülern zu schließen. „Oft führen nicht ausreichende Sprachkenntnisse der Schüler und Jugendlichen auch in anderen Schulfächern als im Fach Deutsch zu unterdurchschnittlichen Leistungen“, sagt Maymol Devasia-Demming von dem gemeinnützigen Verein, der sich rein über Spenden finanziert. Jetzt sucht der Bildungsverein mit Sitz in Ratingen-West für sein Kernprojekt „Bildungspatenschaften“ neue Paten. Diese sogenannten Bildungspaten begleiten, unterstützen und coachen ehrenamtlich und in enger Abstimmung mit der Schule für rund ein Jahr oder sogar länger junge Schüler, ihre „Patenkinder“, bei Hausaufgaben und alltäglichen Schulproblemen. So soll eine intensive Beziehung aufgebaut werden – von der beide Seiten letztlich profitieren sollen.