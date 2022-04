„Der Baum bleibt im Wald – es gibt ein Dinner in den Mai“

Raatingen In der Serie „Unter uns“ gibt es jede Menge Verwirrungen um einen Maibaum. Wir fragten Schauspieler Jens Hajek, wie er es mit der Tradition hält.

In der Serie „Unter uns“ bereitet sich die Schillerallee auf den Mai vor. Auch Benedikt Huber, gespielt von dem Ratinger Schauspieler Jens Hajek, hat für seine TV-Partnerin einen Maibaum bestellt. Der wird ausgerechnet vor ihren Augen geliefert. In der Folge entstehen in der Serie reichlich emotional geprägte Verwirrungen um den Maibaum.