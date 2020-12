Zum 50. Todestag von Peter Brüning : Museum ehrt Künstler Peter Brüning mit Ausstellung

Ratingen Zum 50. Todestag des Ratingers zeigt das Museum Ratingen drei Werke von Peter Brüning. Die aktuelle Schau ist im Internet während eines virtuellen Rundgangs zu besichtigen.

Am Freitag, 25. Dezember, jährte sich der Tod des Ratinger Künstlers Peter Brünings zum 50. Mal. Der aus Düsseldorf stammende Künstler zählt, dem deutschen Informel zugehörig, zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Kunst nach 1945. Das künstlerische Werk Brünings, in welchem er sich auch der Pop-Art und der Objektkunst widmete, erregte international Aufsehen und wurde in zahlreichen Ausstellungen, wie der documenta in Kassel in den Jahren 1959, 1964 und 1968, präsentiert.