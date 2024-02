Experte für Ratinger Kultur Ratinger Kulturplaner Frank Stamm hört auf

(RP) Im Amt für Kultur und Tourismus geht eine Ära zu Ende: Nach rund 33 Jahren beendet Frank Stamm seine Tätigkeit im Kulturamt und verabschiedet sich in den Ruhestand. Er war seit Jahrzehnten für die Veranstaltungsplanung in den Kultureinrichtungen zuständig. In dieser Zeit baute er beispielsweise die verschiedenen Abonnement-Reihen kontinuierlich aus – von den drei Theaterringen über das Kindertheater bis zur Kammermusik. Und das lässt sich durchaus als richtige Erfolgsgeschichte bezeichnen.