Ratingen : Installation eigens für die Ausstellung

Boris Nieslony an seiner eigens für die Ausstellung aufgebauten Installation. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Performencekünstler Boris Nieslony zeigt seine Arbeiten im Museum Ratingen.

Heutzutage sprechen Banker von der Performance einer Aktie, parlieren Zeitgeist-Nerds von der Performance eines hippen Zeitgenossen. Das war mal anders. Nun ist „Performance“ ein interpretativer Begriff, wie zum Beispiel Demokratie. Widerspruch und Meinungsverschiedenheit sind darin bereits enthalten, eine allgemeinverbindliche Definition ist in diesem Sinne schlicht unmöglich. Das macht Spaß, das kann man ab Freitag bei einer Sonderausstellung im Museum Ratingen sehen. Dort heißt es bis zum 6. Oktober: „das es geschieht“ und ist die Werkschau eines Halbruhigen, die Rückschau von 2019 bis 1975 auf die Arbeiten von Boris Nieslony:.

Wann Die Ausstelllung wird am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr eröffnet. Dann ist der Eintritt frei.

Boris Nieslony ist 1945 in Grimma geboren, lebt und arbeitet in Köln. Während im Obergeschoss des Museums lederne Wassereimer und Schützensilber in der stadtgeschichtlichen Ausstellung gediegenes Ratinger Bürgertum versinnbildlichen, steppt bei Nieslony der Bär: Die von ihm konzipierte Ausstellung zeigt die ungeheure Aktualität seines Werkdenkens; Performances, Bild- und Begriffsbefragungen treffen auf neue Installationen – ein Parcours durch Dekaden, zwischen Paradies, Lebens- und Todesräumen.