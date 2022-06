Angedacht : Der Mensch braucht mal eine Auszeit vom Alltag

Schon Jesus hat seinen Jüngern nach einem anstrengenden Tag Ruhe gegönnt. Auch heute sollten die Menschen mal abschalten, meint Gemeindereferentin Katinka Giller.

Freude und Abwechslung sollen uns die Ferien bringen. Wir sprechen nicht umsonst von der Ferienfreude. Für die einen heißt Ferienfreude, mit einem guten Buch am Strand oder im Schwimmbad in der Sonne zu liegen. Für andere bedeutet sie, hoch in die Berge zu steigen, zu wandern und die Natur zu bestaunen. Für dritte ist Ferienfreude, die Kultur eines Landes oder einer einzelnen Stadt zu entdecken. Meist ist für Reisegefährten eine Mischung aus all diesen Aktivitäten die sehr beliebte Art und Weise, einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. So kommt die Ferienfreude aller Mitreisenden nicht zu kurz und alle nehmen etwas Positives aus dem gemeinsamen Urlaub mit.