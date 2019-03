Heiligenhaus: Der „Domplatz“ soll viel schöner werden

HEILIGENHAUS Die 850 Quadratmeter vor der St. Suitbertus-Kirche werden komplett saniert. Die Bodenplatten sind schon weg.

Die notwendigen Fäll- und Schnittarbeiten wurden mit Blick auf den Naturschutz schon im Februar durchgeführt, in dieser Woche kamen dann auch die Bagger: Der Umbau des Kirchenvorplatzes St. Suitbertus hat Anfang dieser Woche begonnen, gestern luden die Verantwortlichen aus dem kirchlichen Bauausschuss und Pastor Miklós Nuszer zum offiziellen Spatenstich.

Hinter dem Bauzaun wird dabei deutlich, dass die Waschbetonplatten und Pflastersteine bereits weg sind, „die sind bereits auf dem Weg zur Deponie, wo sie zu Schotter verarbeitet werden“, verriet Christoph Reker, Vorsitzender des Bauausschusses. Die Platten, die nun verlegt werden, sollen dann, ähnlich wie bereits vor dem Rathausplatz, den Kirchenvorplatz optisch bis über die Straße verlängern. „Wir orientieren uns da wesentlich am Stadtbild und haben auch die Wünsche der Stadt berücksichtigt.“

Kosten So kosten die acht Dachplatanen jeweils 1500 Euro, oder die Sitzbänke 3200 Euro.

Beitrag 176.000 Euro muss die katholische Gemeinde in Heiligenhaus selbst tragen.

Insgesamt 850 Quadratmeter in U-Form rund um das Gotteshaus wurden bereits seit den ersten Ideen zur Sanierung im Jahr 2014 beplant. Bis zum Baustart Anfang dieser Woche gab es dabei allerhand Hürden zu überwinden, wie etwa ein Architektenwechsel oder die Suche nach „Kostenoptimierungsmöglichkeiten“. Kopfzerbrechen habe aber vor allem die Entwässerung nach einem Bodengutachten bereitet. Die Lösung: „Das Oberflächenwasser wird nun in unterirdische Auffangbecken abgeleitet, deswegen wird hier bis zu 2,40 Meter tief ausgeschachtet“, erklärt Reker.

An den Seiten der Kirche sollen dann neun Autos abgestellt werden können, ein Stellplatz davon wird behindertengerecht sein. „Mit Blick auf die Zukunft wird es auch Vorarbeiten für eine mögliche Elektroauto-Ladebox geben“, so Reker. Zum Blickfang werden dann aber die acht Platanen, die mit über drei Metern Höhe dem Platz ein grünes Blätterdach bieten werden. „Bodenleuchten werden das Blätterdach anstrahlen“, so der Bauausschuss-Vorsitzende. Außerdem werden vier Bänke Platz finden, die ähnlich denen auf der Hauptstraße sind. „Der Platz soll ein Ort der Begegnung werden“, wünscht sich Pastor Nuszer.