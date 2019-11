Heiligenhaus : Der Jahresausklang wird rockig im Club

Die Band „Claymore“ gibt gleich zwei Konzerte, allerdings nicht im Club, sondern in der Kant-Aula. Foto: Fries, Stefan (frs)

Geboten wird Livemusik aus regionalem Anbau. „Claymore“ bestreitet zwei Konzerte in der Kant-Aula.

Ein halbes Jahr vor dem Mauerfall erschien er, der Heiligenhaus-Sampler. Die Vinyl-LP trug den klangvollen Titel „5628“ – die damalige Postleitzahl der niederbergischen Stadt und ist längst zum Kultobjekt und damit auch zum Sammlerstück geworden. Zu erwerben gibt es das echte Stück Heiligenhauser Musikgeschichte nämlich nicht mehr.

Bestückt wurde die Platte damals mit zwölf Songs vier lokaler Bands „Rüpelheim“, „Vantress“, „Lifeform 28“, sowie die die „Bobby Butts Band“. In den Jahren danach blieben einige dieser Bands noch eine Zeit lang bestehen, andere formierten sich um oder lösten sich ganz auf. Manche Musiker blieben der Musik treu, andere hingen ihr Instrument an den Nagel – am Samstag, 23. November, werden aber drei der Bands die Platte und die Erinnerung an die Zeit noch einmal aufleben lassen und laden ab 20 Uhr zum Jubiläumskonzert in den Club.

Info Karten gibt es im Club und im Kulturbüro Tickets für die Konzerte gibt es online auf neanderticket.de, sowie im Kulturbüro oder im Club. Tickets für das „5628 Jubiläumskonzert“, sowie das „Backfired.Hate“-Tribute- und Release-Konzert im Club gibt es für 5 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse.

Hierfür haben sich 30 Jahre später die ehemalige Schülercombo „Rüpelheim“, gerne auch „Boyband“ genannt, und die Musiker von „Lifeform 28“ (Rock mit Elektroeinflüssen), beide in Originalbesetzung, sowie drei Viertel der Metalband „Vantress“ angekündigt. Gespielt werden Songs des Jubiläumssamplers, weitere ihrer Hits, aber auch neues Material. Eine echte Zeitreise in ein Heiligenhaus der späten 80er Jahre und sicher auch ein Treffpunkt für manche Nostalgiker. Karten für das Jubiläumskonzert im Club gibt es für 5 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse.

Und die Musiker des 5628-Jubiläumskonzertes versprechen: Auch der 1999 verstorbene Schottenrocker Bobby Butts soll gewürdigt werden.

In dessen Geist und als legitimer Nachfolger der Bobby-Butts-Band werden auch die Jungs von Claymore zum Doppelkonzert am Freitag, 20. Dezember, und Samstag, 21. Dezember, aufspielen. Damit kehren sie nach vielen Jahren Abstinenz wieder in ihr „Wohnzimmer“, die Kant-Aula, zurück. „Insgesamt sind wir eine neue Band, man entwickelt sich schließlich weiter. Wir spielen neue Songs, aber wir covern auch uns selbst“, sagen die Musiker. „Die Klassiker müssen einfach dabei sein.“

Eigentlich hatten sie nur ein Konzert angekündigt, der Samstagabend war allerdings so schnell ausverkauft, dass die Schottenrocker den Freitag ebenfalls bespielen werden. Vereinzelt gibt es bei neanderticket.de (Stehplatz im Parkett: 25 Euro, Sitzplatz auf dem Balkon 28 Euro) noch Restkarten.

Einen ganz besonderen Konzertabend wird es auch Freitag, 29. November, ab 20 Uhr im Club geben. Hier laden die Metalheads von „Backfired.hate“ zur „Tribute und CD-Release-Show“ ein. Traditionell laden die Heiligenhauser Musiker zum jährlichen Metalfest in den Club. „Doch was zuerst als eine große Party gedacht war, ist nun auch dem verstorbenen Gitarristen von ‚Backfired.Hate’, Matthias Ernst, gewidmet“, heißt es von der Band, die den Abend ihm und seiner Musik widmen wird. „Ein grandioser Mensch, der viel zu früh von uns gegangen ist. Auf dem neuen Album wird sein musikalisches Talent leider ein letztes Mal verewigt sein.“