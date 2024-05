Feiern und Mitmachen in Heiligenhaus Zum Stadtfest kann der Sommer kommen

Gemütlich zusammenhocken – dazu ist Mitte Juli dann die nächste gute Gelegenheit. Drei Tage Weinfest sind für den 11. bis 13. Juli angesagt. Auch 2024 präsentieren wieder sieben Winzer aus den Anbaugebieten Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen sich und ihre Weine beim Weinfest auf dem Basildonplatz in der Innenstadt. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Rahmenprogramm. Start ist diesmal schon am Donnerstagabend, vielleicht auch als kleine Reminiszenz ans dann vergangene Stadtfest? Am Weinfest-Samstag ist zudem etwas Bewegung angesagt. Der Arbeitskreis Gastronomie des Stadtmarketings lädt zu einer besonderen Wanderung ein. Diesmal startet die Gruppe um 14 Uhr mit einer kleinen Weinprobe bei „Special Wines“ am Rathausplatz und wandert dann über den Weinberg und Panoramaradweg zum Abschlussimbiss auf dem Heiligenhauser Weinfest. Dort sind für die Wanderer Tische reserviert. Wanderführer ist Sven Polkläser. Die Wanderung durch das Ortsgebiet Heiligenhaus ist eine Reise durch die Zeit von den Ursprüngen der Siedlungsentwicklung durch das nahe Kloster Werden (gegr. 796) bis heute. Zu lernen gibt es bei dieser etwas anderen Tour viel über die Atmosphäre in Heiligenhaus mit seiner Industrie, den historischen Gebäuden, reizvollen Fachwerkhäusern, schönen Nischen und unzähligen Details.