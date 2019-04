Ratingen : Der Europa-Wahlkampf hat begonnen

Ratingen Seit dem vergangenen Sonntag dürfen die Parteien plakatieren.

Der Europa-Wahlkampf ist auch in Ratingen eröffnet – zumindest auf den Straßen. Seit dem vergangenen Wochenende dürfen die Parteien plakatieren, und diesen Stichtag haben die meisten schon genutzt, um ihre Wahlplakate entlang der Straßen zu platzieren.

„Sechs Wochen vor der Wahl darf mit der Plakatierung begonnen werden“, erklärt Anja Fritz vom Ratinger Ordnungsamt. Also seit dem vergangenen Sonntag.

Die Grünen waren da aber schon ein bisschen schneller, denn schon ab vergangenem Freitag hingen im Ratinger Osten zahlreiche Plakate im DIN-A-1-Format an den Bäumen, beispielsweise entlang der Balcke-Dürr-Allee und der Straße auf der Aue. Die anderen Parteien ziehen inzwischen nach.

Für die A-1-Plakate gelten vergleichsweise wenig Regeln. „Die Plakate dürfen nicht an Ampelmasten hängen und nicht an Autobahnauffahrten“, erklärt Fritz. Auch entlang von Radwegen ist Vorsicht geboten. Die Radfahrer dürfen dadurch nicht behindert werden. Und selbstverständlich dürfen die Plakate nicht in den Straßenraum hinein ragen. „Es darf grundsätzlich keine Gefahr von den Plakaten ausgehen“, sagt Anja Fritz.