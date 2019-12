Geschenk : Der erste Ratinger Frauenkalender ist da

Premiere für Ratingen: Das frische Druckwerk wird heute und morgen verteilt.

(RP) Für das Jahr 2020 erscheint erstmalig ein Ratinger Frauenkalender. Dieser war taufrisch auf dem Weihnachtsmarkt rund um St. Peter und Paul am Stand des Heimatvereins gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro erhältlich.

Ab sofort kann der Kalender auch in der Touristeninformation der Stadt Ratingen, Minoritenstraße 3a, erworben werden.

Geplant, zusammengestellt und herausgegeben wird dieser Kalender mit Aktionen, Kultur und Infos von der Ratinger Fraueninitiative und der Gleichstellungsstelle der Stadt Ratingen.

Die Anregung für solch einen Frauenkalender stammt von einem Mann. Manfred Evers von der Volkssolidarität brachte diese Idee aus dem Norden Deutschlands mit und gab einen entsprechenden Flyer an die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte, Gabi Welsch-Schwalfenberg, mit den Worten „Ist das nicht auch etwas für Ratingen?“.

Die Idee wurde in der Fraueninitiative beraten und weiterentwickelt, so dass ein „richtiger“ Tischkalender entstanden ist. Beim Treffen der Initiative am 10. Dezember hielten die Frauen das fertig gedruckte Werk stolz in den Händen.

2020 stehen nun in jedem Monat Frauen und ihre Themen im Fokus. In der Regel am letzten Dienstag im Monat findet eine Aktion, ein Treffen oder eine Veranstaltung dazu statt. Die genauen Termine und entsprechende Informationen finden sich in dem Kalender.

Start ist am 28. Januar 2020 um 18.30 Uhr. Hey-Jin Bitterwolf stellt sich in ihrem Bistro „Jim Joe“ vor. Im Talk mit Daniela Jänsch erzählt sie beispielsweise, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Gastronomie gelingen kann. Insgesamt gibt es 2020 in zwölf Monaten zwölf spannende und informative Aktionen.