Hintergrund : Der Düsseldorfer Platz hat sich gemacht

Die AG der SPD-Senioren hat zwar Mängel erkannt und diese auch benannt, aber insgesamt befindet man sich auf einem guten Weg.

Das Lob ist da – und die konstruktive Kritik ebenso. Ratingen habe seit Mai 2018 einen schönen neuen Busbahnhof am Düsseldorfer Platz, findet die SPD-AG 60 plus. Optimierte An- und Abfahrten für Bus und Bahn, eine übersichtliche Anordnung der Bus- und Bahnsteige, ge­schützt von einem futuristischen Dach – alles prima.