Neues Programm : Der Club bietet im Januar Musik und Kabarett

Sandra Da Vina übernimmt den Kabarett-Part. Foto: RP/Veranstalter

(jün) Die Eröffnung der RockME-Konzertreihe im Heiligenhauser Club an der Hülsbecker Straße im Jahre 2020 übernehmen am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr die Velberter Power Rock Formation „Paranotic“, bestehend aus Leo Karrenberg (Bass/Gesang), Manuel Breitzke (Gitarre) und Felix Breitzke (Schlagzeug) und die Hildener Post Grunger von „Act of Apathy“, bestehend aus Fabian Andricevic (Vocals, Bass), Karlo Andricevic (Gitarre, Vocals), Maxim Pool (Gitarre, Vocals) und Fabian Bechlenberg (Drums).

Willkommen in ihrer Welt zwischen Melancholie und Hoffnung, zwischen Revolution und Verständnis. Beide Bands stehen für eine junge Generation, die sich nicht dem Konsum der breiten Masse unterordnen will, sondern für sich die Vielfältigkeit der Musik entdecken und mit Leidenschaft Nischen-Genres des Rock dem Publikum näher bringen möchten. Tickets kosten 6 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse.