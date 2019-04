Heiligenhaus : Der Chef-Planer geht in den Ruhestand

Heiligenhaus Siegfried Peterburs prägte über Jahrzehnte mit seinen Ideen das Stadtbild, im Kleinen wie im Großen.

Memoirenbände mögen anders aussehen, ob sie in jedem Fall mehr enthalten, steht dahin. Jedenfalls punktete Verwaltungsdirektor (und Chef-Stadplaner) Siegfried Peterburs gestern, bei seiner Verabschiedung, noch einmal mit einer ungewöhnlichen Idee. Wie so oft in den drei Jahrzehnten zuvor. Er hatte alle seine Terminkalender aus der Heiligenhauser Dienstzeit mit in den Ratssaal gebracht – von 1990 bis 2019. Plus einen zwei Handbreit hohen Stapel Visitenkarten, die er in dieser Zeit gesammelt hat. Einfach zu Erinnerungszwecken wies er bescheiden am Rande auf die stattliche Sammlung hin..