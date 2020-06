Nachfolger gesucht : Der Brandschutz ist ein Vollzeitjob

Jörg „Paletti“ Brunnöhler hat seit 2015 den Posten für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung entwickelt. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand wird nun ein Nachfolger gesucht.

Aber Entwarnung an dieser Stelle: Dieser Brand war gar keiner und wohnen kann in diesem Hauch auch niemand. Für den Rauch sorgte eine Nebelmaschine, die an das sogenannte Rauch-Demohaus angeschlossen ist. Das sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein Puppenhaus, ein Spielzeug ist es aber nicht. Hier werden, auch für Kinderaugen schnell erfassbar, die brenzligen Situationen gezeigt, in denen ganz leicht ein Feuer ausbrechen kann und wie sich der gefährliche Rauch im Haus durch offene Türen und das Treppenhaus ausbreiten kann. Damit gehört es zu den wichtigsten Requisiten in der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung.