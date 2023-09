Bekannter Ratinger Künstler Der Beruf war ihm Berufung

Das geschah erst beim Vater an der jetzigen Werdener Straße, wo er bis zuletzt zu Hause war. Später lernte er in der Düsseldorfer Firma Göbel. Dorthin knatterte er, sozusagen in Fahrgemeinschaft, mit Günter Grass. Wikipedia beweist es: „In den Jahren 1947/1948 absolvierte Grass ein Praktikum bei einem Steinmetz in Düsseldorf. Danach studierte er von 1948 bis 1952 an der Kunstakademie Düsseldorf Grafik und Bildhauerei bei Josef Mages und Otto Pankok. Seinen Lebensunterhalt verdiente er ….. als Türsteher im Lokal Zum Csikós auf der Andreasstraße in der Düsseldorfer Altstadt.“ Und Lepper war an seiner Seite.