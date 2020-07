Ratingen : Erneuter Einbruch in einen Kiosk am Marktplatz

Erneuter Einbruch in einen Kiosk am Marktplatz

Ratingen Gegen 0.55 Uhr in der Nacht zum Dienstag hatten Zeugen die Polizei gerufen, da sie beobachtet hatten, wie ein unbekannter Mann am Marktplatz die Scheiben eines Kiosks einschlug und im Anschluss mehrere Flaschen Alkohol entwendete.

(kle) In der Nacht zu Dienstag konnte die Polizei in Ratingen einen Einbrecher auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen. Der Täter, ein 62 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, war zur Zeit des Einbruchs stark alkoholisiert.