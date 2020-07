Ratingen : Prestigeprojekt: AfD lehnt Neubau der Stadthalle ab

Ratingen Die AfD befürchtet, dass die „prognostizierten Steuereinnahmen wegbrechen und auch die Finanzen Ratingens nicht ungeschoren davonkommen werden“. In dieser Situation sei es einfach grotesk, über einen kostspieligen neuen Prachtbau namens Stadthalle und einen zusätzlichen Hotelkomplex zu diskutieren.

(kle) Die Debatte um einen möglichen Neubau am alten Stadthallen-Standort geht in die nächste Runde. Die Alternative für Deutschland (AfD) in Ratingen hält die Diskussion um einen eventuellen Abriss und anschließenden Neubau der Stadthalle für völlig verfehlt. „In der aktuellen Pandemie-Situation und ihren Auswirkungen kämpfen die ansässigen Kaufleute, Händler und Gewerbetreibenden sowie zahlreiche Bürger um ihre nackte wirtschaftliche Existenz“, heißt es in einer Stellungnahme.