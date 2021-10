Ratinger Stadthalle : FDP: Wir brauchen eine neue Stadthalle

Die Stadthalle ist in die Jahre gekommen, das Umfeld gilt als Angstraum. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen FDP-Fraktionschef Dr. Markus Sondermann erneuert seinen Vorstoß, mit dem er bereits als Bürgermeisterkandidat für Aufsehen gesorgt hat. Die Fraktion der Bürger Union hatte die Debatte über die Zukunft der Halle eröffnet.

Dr. Markus Sondermann, Fraktionsvorsitzender der FDP , lässt mit Blick auf die Zukunft der Stadthalle einfach nicht locker – und bringt nun erneut seinen Vorstoß ins Spiel, mit dem er bereits als Bürgermeisterkandidat der Liberalen im Kommunalwahlkampf für Schlagzeilen gesorgt hat. „Wir wissen, wie lange Planungsprozesse in Ratingen dauern. Darum müssen wir jetzt mit den Überlegungen und Planungen für eine neue Stadthalle beginnen. Sonst wird wieder eine große Chance verschlafen, unsere Stadt zukunftsfest zu machen“, betonte er. Hintergrund ist der RP-Bericht vom 13. Oktober, indem vor allem das Umfeld der Stadthalle thematisiert wurde.

Mit der Überwindung der Pandemie und der Rückkehr in das Alltagsleben stelle sich die Frage nach einer Neu- oder Wiederbelebung der Stadthalle, so Sondermann. Diese verkomme immer mehr zu einem Schandfleck und einem Angstraum mit nächtlichen lauten Partys, Schmierereien an den Wänden und einer starken Vermüllung im direkten Umfeld.