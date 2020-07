Diskussion : „Wahlplakate sind gedruckte Demokratie“

Ratingen Man sollte die Anzahl reduzieren, aber grundsätzlich seien Plakate wichtig, so Ex-FDP-Chefin Pannes. Die neu gegründete Wählergemeinschaft der Optimisten will ganz auf Plakate verzichten. „Wir wollen Aufmerksamkeit für unsere Wählergruppe nicht durch lustige Werbesprüche, sondern im Austausch mit den Bürgern erzielen“, erklärte Thomas Woywod.

Sie ergänzte: „Ich persönlich bleibe dabei, dass wir – gerade in Zeiten, in denen der Online-Wahlkampf an Relevanz gewinnt – auf einige der bunten Bildchen verzichten können. Klar ist aber auch: Die Chance für eine Verständigung ergibt sich nach der Wahl, nicht davor. Wenn die Parteien also nach der Materialschlacht im September zueinander finden und sich noch einmal an einen Tisch setzen, wäre das sicher begrüßenswert.“