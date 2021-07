Festnahme in Heiligenhaus : Polizei verhaftet jungen Dealer

Heiligenhaus Eine Streife kam der 21-Jährigen auf die Spur, stellte Drogen, Geld und Handy sicher. Auch die Wohnung des Mannes wurde zu diesem Zweck durchsucht.

(RP/köh) Den richtigen Riecher hatten am Sonntag zwei Polizeibeamte in Heiligenhaus: Bei einer Kontrolle auf einem Spielplatz an der Nonnenbrucher Straße in Heiligenhaus-Mitte trafen die Polizisten auf einen mutmaßlichen 21-jährigen Drogendealer. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.