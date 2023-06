Ratingen Wie das Schuljahrsende in Sicht kommt

Alle Abiturnoten stehen fest, die Schüler des Bonhoeffer-Gymnasiums haben sie am Donnerstag erhalten. Freie Sicht auf Zeugnisvergabe am 17. Juni plus Abifete. Das ist die Perspektive der 70 Abgänger. Für Schulleiter Uwe Florin stellt sich die Zeit bis zu den Sommerferien anders dar.