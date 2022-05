Homberg: Immer Ärger mit den Staus : „Der Dauerstau in Stoßzeiten muss weg“

Alltagsbild in Homberg: Lange Staus werden zur Geduldsprobe. Foto: Blazy, Achim (abz)

Homberg Homberg leidet unter den Verkehrsmassen. Am 8. Juni tagt dazu der Bezirksausschuss. „Pendler und Anwohner fragen sich jeden Tag, was die neue Ampelschaltung gebracht haben soll, nämlich viel Geld und wenig Effektivität“, betont Ratsfrau Mechthild Stock.

Seit vielen Jahren leidet der Stadtteil Homberg unter den Verkehrsmassen, die über die Meiersberger Straße (L 422) strömen. „Seit langer Zeit fordern wir, die Verkehrssituation auf der L 422 in Homberg dringend zu entschärfen. Der Dauerstau in den Stoßzeiten muss weg! Pendler und Anwohner fragen sich jeden Tag, was die neue Ampelschaltung gebracht haben soll, nämlich viel Geld und wenig Effektivität“, betont Ratsfrau Mechthild Stock, die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Homberg-Meiersberg-Schwarzbach. „Hierzu erwarten wir jetzt klare Aussagen der zuständigen Behörden: Was ist geplant zur Verbesserung der Situation?“

Ratskollegin Claudia Luderich ergänzt: „Ungezählte Anträge wurden hierzu bereits gestellt – vor allem auch zur Einrichtung einer Linksabbiegerspur in den Altenbrachtweg! Bisher ist nichts passiert! Dabei handelt es sich eindeutig um einen Unfallschwerpunkt. Wie viele Unfälle sind hier schon passiert? Besorgte Anwohner fragen uns schon: Muss erst ein Mensch sterben, bevor etwas passiert?“ Erst in der vergangenen Woche gab es an dieser Stelle wieder zwei schwere Unfälle. Deshalb hat Luderich als Vorsitzende des Bezirksausschusses das Thema ganz oben auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am Mittwoch, 8. Juni, gesetzt und freut sich über die aktuellen Anträge der Grünen in derselben Sache.

Im Forum der Christian-Morgenstern-Schule soll die Verwaltung die Ergebnisse aus dem vergangenen Ortstermin der Unfallkommission vorstellen und erläutern, was nun getan werden soll. Dazu gehört auch die Frage, wie die Verkehrssicherheit am Kreuzungspunkt Brachter Straße/Dorfstraße/ Meiersberger Straße erhöht werden kann. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung dürfte auch sehr spannend werden: Wie geht es weiter in Homberg-Süd mit der Zukunft einer guten und sicheren Nahversorgung nach dem verheerenden Brand am Frischemarkt Koch? Hierzu gab es zahlreiche Gespräche, an denen auch Vertreter der örtlichen Parteien teilgenommen haben (die RP berichtete bereits).