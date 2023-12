Ratinger Politik Das will die neue Höseler CDU-Chefin anpacken

Nun kündigte die neue Vorsitzende an, welche Themen sie zusammen mit ihrem Team anpacken will: Lärmschutz zur A3 und an der Raststätte Hösel, die Entwicklung des alten Goldkuhlegeländes, die Kindergarten- und Schulsituation sowie künftige Straßen- und Bauprojekte. „Wir werden auch in Zukunft unseren klaren ,Vor Ort-Blick‘ in die politischen Diskussionen einbringen“, betonte Rühl.