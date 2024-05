Zahlreiche Themen in der Stadt Das waren die Themen im Ratinger Seniorenrat

(RP) Es gab viel zu besprechen. Am vergangenen Montag tagte der Seniorenrat im Ratssaal des Rathauses mit besonders interessanten Themen und vielen interessierten Gästen. Zum Thema „medizinische Notfallversorgung in Ratingen nach Schließung des St. Marien Krankenhauses“ erläuterte der Beigeordnete Harald Filip die komplexe Gesamtsituation. Für zahlreiche Fragen stand er ausführlich zur Verfügung, konnte aber die Sorge des Gremiums, wie es in Ratingen nach der Schließung der Notfallpraxis zum 31. August in der medizinischen Notfallbetreuung weitergeht, nicht endgültig zerstreuen. Filip bot allerdings an, einen Musterbrief zur Verfügung zu stellen, mit dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Ängste und Sorgen an die Kassenärztliche Vereinigung adressieren können. Dieses Angebot nahm das Gremium dankbar und gerne an. Das Musterschreiben wird in Kürze auf der Homepage des Seniorenrates https://www.ratingen-seniorenrat.de/ zu finden sein.