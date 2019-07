Ratingen : Das war ein heißes Wochenende

Ratingen Mehrkampf-Meeting und Folkerdey-Festival: Alle hatten mit der Hitze zu kämpfen, aber trotzdem sehr viel Spaß.

Bullenhitze bereits am frühen Samstagmorgen, Temperaturen, die sich am Sonntag weiter hochschaukelten – und mittendrin ein Maskottchen in voller Fellmontur: Wer das possierliche Wesen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am Rande des Mehrkampf-Meetings im Stadion beobachtete, der bekam schon beim Zusehen Hitzewallungen. Marion Weißhoff-Günther, die Vorstandsvorsitzende des TV Ratingen, klärte auf: „In dieser Montur steckt Annabell Theisen, die selbst aus unserer Leichtathletik-Abteilung kommt und eine erfahrene Athletin ist.“ Unermüdlich klatschte die Sportlerin im dickfelligen Kostüm die Teilnehmer des Meetings ab und sorgte so für Stimmung.

Die war insgesamt prächtig, die Fans ließen sich von den erschwerten Bedingungen nicht abschrecken. Sie wollten einfach tollen Sport sehen. „Ich glaube, dass es das heißeste Meeting in den bisherigen 23 Jahren war“, betonte Manfred Osterkamp vom TV Ratingen. Er trug ein kurzärmeliges Polo-Shirt, während Kollege Sven Pallessen die langärmelige Variante gewählt hatte, die normalerweise zum Dress-Code des Meetings gehört. „Aber der Manni darf das“, scherzte Weißhoff-Günther.

Info Selbst gelöscht Einsätze: Die Feuerwehr hatte viele Einsätze. Bei einer brennenden Deckenleuchte in einem Lager löschten Mitarbeiterinnen, ausgebildete Brandschutzhelferinnen, das Feuer selbst.

Eistonnen für die Sportler besorgen, mehr Getränke bestellen, an viele Kleinigkeiten denken – beim DLV weiß man, was man an der Organisationsmannschaft des TV Ratingen hat. Das Team, bestehend aus 150 Helfern, ist eingespielt. Und wie eng die Zusammenarbeit auch mit der Stadt ist, belegt die nette Geste, die man für Kalle Töpfer vom Sportamt vorbereitet hatte. Der frühere Top-Handballer geht nämlich bald in den Ruhestand, es war das letzte Meeting für ihn in offizieller Mission. „Wir werden dem Kalle ein Ticket fürs Mehrkampf-Meeting auf Lebenszeit schenken“, verriet Weißhoff-Günther.

Ein eingespieltes Team bilden auch die Organisatoren des Folkerdey-Festivals am Eisenzeitlichen Gehöft: Ein extra großer Vorrat an gekühlten Getränken stand bereit. Auf die Kinder wartete ein kleiner Wasserspielplatz. Ab 14 Uhr spendeten Schirme und Pavillons ein bisschen Abkühlung, und ab 17.30 Uhr lag das gesamte Gelände im Schatten der hohen Bäume. Und außerdem kam der Eismann vorbei.

Insgesamt war das Festival mit toller Musik in einmaligem Ambiente ein voller Erfolg. Man hatte die örtliche Veranstaltungsstruktur etwas verändert, im Catering- und Eingangsbreich mehr Platz geschaffen. Rund 1000 Besucher hörten sich die Musik auf zwei Bühnen.

Auch in diesem Jahr waren wieder internationale Acts dabei: „Sunfire“ kamen aus den Niederlanden und lieferten einen packenden, alternativen Western-Folk; „Äl Jawala“ sorgte mit einer einzigartigen Mischung (unter anderem mit Balkan-Beats) für ausgelassene Stimmung, bevor als letzte Band des Abends die Ratinger Musiker von „Drowsy Maggie“ abräumten. Im Anschluss ging es mit der legendären Session am Lagerfeuer bis in die Nacht weiter – eine Tradition.

Die zweite, kleine Bühne wird von den Festivalbesuchern geliebt. Lauschig und auf Augenhöhe präsentierten sich dort junge Ratinger Talente wie Nathalie Steffens und angesagte Singer-Songwriter wie Svenja Kupschus und Anton Lenger. Ab dem frühen Abend hatte es ein Wiedersehen mit Patty Gurdy, Jaimi Faulkner und dem Duo „Stereo Naked“ gegeben.