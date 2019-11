Vortrag für Patienten : Das verschlissene Hüftgelenk: Wenn das Gehen zur Qual wird

Das St. Marien Krankenhaus in Ratingen bietet heute eine Patientenveranstaltung an. Dabei geht es um operative Verfahren und die Nachsorge.

Im Laufe des Lebens haben unsere Gelenke einiges auszuhalten. In der medizinischen Fachsprache heißt der zunehmende Gelenkverschleiß Knorpelschaden und in seinem Endstadium Arthrose. Im Verlauf dieser Erkrankung kommt es zu einem Abreiben des Gelenkknorpels, am Ende läuft Knochen auf Knochen, was Schmerzen verursacht. Eine Arthrose ist die häufigste Veränderung, wegen der eine Operation zum Einsatz einer Hüftprothese durchgeführt wird. In der Regel sind Patienten, die erstmals ein künstliches Hüftgelenk bekommen, zwischen 55 und 80 Jahren alt.