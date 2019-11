Grabenstraße : Das Team im Museum Ratingen ist wieder komplett

Ratingen (RP) Kulturdezernent Harald Filip begrüßte jetzt die neue wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum Ratingen, Anne Rodler, zum Start in ihren ersten Arbeitstag mit einem Blumenstrauß. Sie komplettiert nun das Team des Hauses und unterstützt es bei den kommenden Projekten.

„Ich freue mich sehr auf die nächsten Ausstellungen und die Arbeit mit der vielfältigen Sammlung dieses Hauses,“ sagt die Kunsthistorikerin, die in Marburg, Lyon und Düsseldorf studierte. Nach Stationen am Lehmbruck Museum in Duisburg und an der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf war Anne Rodler seit 2001 am Kunstpalast im Düsseldorfer Ehrenhof tätig. Dort oblag ihr die konservatorische Betreuung der Sammlung moderner Kunst, die Digitalisierung sowie die Erfassung des AFORK (Archiv künstlerischer Fotografie der rheinischen Kunstszene). Sie realisierte außerdem als Projektleiterin und Kuratorin zahlreiche Ausstellungen und Präsentationen. Zum Bauhaus-Jubiläum arbeitete sie an den Vorbereitungen zur Ausstellung „Zu schön, um wahr zu sein – Das Junge Rheinland“ mit, die bis zum Sommer 2019 lief.