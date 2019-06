Heiligenhaus : Das Stadtfest bringt Menschen zusammen

Kinder der griechischen Gemeinde bei ihrem großen Tanz-Auftritt auf der Bühne am Rathausplatz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Vier Tage lang wurde gefeiert. Und dabei ging es international zu. Vertreter der Partnerstädte feierten mit, ebenso die griechische Gemeinde.

Das war ein Fest! Vier Tage lang begrüßten die Heiligenhauser und ihre Freunde den Sommer mit einem standesgemäßen Stadtfest und bei bestem Wetter im Zentrum: Damit wurde die Hauptstraße wieder zur regelrechten Feiermeile. „Super Stimmung“, „Tolle Veranstaltung“, „Da ist für jeden was dabei“, so die Lobeshymnen der Feierwütigen.

Kirmesstände, Leckereien, dazu am Wochenende Trödelstände und Vereinsmeile. Das Programm hat sich bewährt, denn hier dürfte tatsächlich jeder sein Plätzchen finden: Für viele hat sich die Sandlandschaft auf dem Kirchplatz zum heißersehnten Treffpunkt gemausert. Hier sorgen nicht nur die gewohnt hochkarätigen Duelle der Beachvolleyball-Profis für spannenden Sport mitten in der Stadt, sondern auch das Hobbyturnier (Siehe Infobox) für viel Vergnügen. Gleichzeitig feierte der TVH als Organisator mit einer Party im Flutlicht sein beeindruckendes Jubiläum. Das Heljensbad hilft mit Bad-Inventar dabei, das Strandgefühl so realistisch wie möglich werden zu lassen.