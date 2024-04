Über 600 Mitarbeiter Das sagt die Kirche als Träger zum Ratinger Krankenhaus-Aus

Leider habe sich kein Investor für das Krankenhaus gefunden. Das sei die schreckliche Botschaft in der vergangenen Woche gewesen, die viele Menschen in Ratingen getroffen habe. „Der eine oder andere hat sich bereits die Frage gestellt, warum ich mich als Pfarrer von St. Peter und Paul noch nicht in irgendeiner Weise zu dieser Nachricht geäußert habe“, so Schilling, „ich selbst bin betroffen und geschockt, dass sich trotz aller Bemühungen tatsächlich kein Investor oder Partner gefunden hat, um unser Krankenhaus weiterzuführen. Das musste ich selbst erst einmal verarbeiten. Bis zum Schluss habe ich zusammen mit vielen Personen genau darauf gehofft. Seit zehn Jahren bin ich nun Pfarrer in Ratingen Zentrum und habe in dieser Zeit – ich meine – an etwa 90 Prozent aller Krankenhausbeiratssitzungen teilgenommen, weil mir das Geschick unseres Hauses von Anfang an sehr am Herzen lag.“