Ratinger Kultkneipe Talschlösschen hat noch keinen Pächter

Da steht er am Aufgang des mächtigen Hauses in der historischen Altstadt und wirkt entspannt und gelöst: Christian Pannes hat sich zweifellos einen Traum erfüllt und das Bürgerhaus am Markt zu einem neuen Treffpunkt entwickelt. Das war in der Vergangenheit ganz anders. Da machten Ratinger und Gäste aus der Region eher einen weiten Bogen um das große Lokal. Doch diese Zeiten sind vorbei. Wer dort essen und trinken möchte, der sollte vorbestellen.