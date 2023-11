Gesundheitsservice in Ratingen Das passiert am Ratinger Herztag

(kle) In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 65.000 Menschen an plötzlichem Herztod. Das müsste aber nicht sein. Denn so unerwartet der vorzeitige plötzliche Herztod über Betroffene hereinbricht, so gehen ihm in den meisten Fällen Herzerkrankungen und andere Risikofaktoren voraus, die auf eine Gefährdung zumindest hindeuten. Das Sankt Marien Krankenhaus informiert gemeinsam mit der Praxis für Kardiologie Ratingen beim Ratinger Herztag am Mittwoch, 29. November, ab 18 Uhr über den plötzlichen Herztod: Welche Herzerkrankungen gehen dem Sekundentod voraus? Und wer ist besonders gefährdet? Wie schützen Diagnose und Therapie davor? Welche Warnzeichen sind bekannt?