Ratingen : Jugendliche gestalten Tiere im Linolschnitt

Die Teilnehmer schaben, kratzen und schneiden ihr Lieblingstier in die Linol-Platte, dann wird gedruckt. Foto: RP/OSLM

Das Oberschlesische Landesmuseum bietet in den Ferien ein Sommerprogramm an. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahren.

In den Sommerferien noch nichts vor? Das Oberschlesische Landesmuseum in Hösel sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Für Kinder und Jugendliche bietet das Museum an der Bahnhofstraße ein buntes Sommerferienprogramm. Im Museum kann man allerhand ausprobieren und werden, zum Beispiel Naturforscher, Porzellanmaler oder Städtebauer. Zudem erfahren die Teilnehmer, wie Kinder vor 100 Jahren Ferien gemacht haben.

Mitmachen können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, und zwar an folgenden Terminen: 16. und 23. Juli sowie 6. und 13. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Am 16. Juli werden Natur-Diorama gebastelt, am 23. Juli steht ein Porzellan-Workshop auf dem Programm und am 6. August werden Baumeister gesucht, die sich mit dem Städtebau im Mittelalter beschäftigen. Am 13. August geht es um die Frage: In die Berge oder an die See? – Ferien früher und heute. Die Teilnahme je Angebot kostet 9 Euro inklusive Eintritt, Führung und Materialien.

Info Die Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag hat das Museum von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt Oberschlesisches Landesmuseum Bahnhofstraße 62, Telefon 02102 96 50, Fax: 02102 965400, E-Mail: info@oslm.de, Internet: www.oslm.de Aktuelle Informationen gibt’s auch bei Facebook und Instagram.

Auch Jugendliche können in den Ferien im sogenannten ArtLAB des Oberschlesischen Landesmuseums kreativ werden.Für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren stehen folgende Termine zur Auswahl: 30. Juli und 20. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr.. Am 30. Juli öffnet der Linolschnitt- und -druckworkshop. Nach einer kurzen Einführung in die Linolschnitt-Technik geht es auch schon los. Die Teilnehmer schaben, kratzen und schneiden ihr Lieblingstier in die Linol-Platte. Danach wird gedruckt und die Jugendlichen bringen ihr Motiv zu Papier. Der Workshop ist ein Angebot im Rahmen des NRW-Kulturrucksacks.

Am 20. August lädt das Museum zum Aquarell-Workshop ein. Mit den richtigen Tipps können auch Ungeübte das Aquarellieren lernen und schöne Ergebnisse erzielen. Wer Freude am Umgang mit Farben hat und gerne kreativ sein will, für den ist dieses Angebot genau richtig. Die Preise: Der Linolschnitt-Workshop wird gefördert durch den NRW-Kulturrucksack. Die Teilnahme daran ist kostenfrei. Die Teilnahme am Aquarell-Workshop kostet 9 Euro inklusive Eintritt, Führung und Materialien.

Das Oberschlesische Landesmuseum bittet für alle Angebote um Anmeldung unter mitmachen@oslm.de oder telefonisch unter 02102 9650.

Doch schon vor den Sommerferien hält das Museum ein besonderes Angebot bereit. Am Samstag, 22. Juni, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr werden Spieletester gesucht. Melden können sich Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Bauklötze, Puppen, Computer oder Handy – die Auswahl an Spielzeugen ist heutzutage groß. Aber wie sah es vor 100 Jahren aus? Welche Spielzeuge hatten die Kinder und mit welchen spielten sie am liebsten? Welche Spiele wurden draußen gespielt? Und machen diese Spiele wirklich Spaß? Die Antworten auf diese und auf weitere spannende Fragen werden gemeinsam in der Kindheits-Ausstellung und beim anschließenden Spieletest herausgefunden. Lieblingsspielzeug kann gerne mitgebracht werden.