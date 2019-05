Ratingen : Das neue Bauen in West

Die sogenannten Papageienhäuser in Ratingen-West. Das Foto entstand im Jahr 1973. Foto: RP/Foto-Studio Blascyk

Ratingen Am Internationalen Museumstag führt das Museum Ratingen durch die aktuelle Ausstellung.

(RP/jün) „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“, so lautet das Motto des Internationalen Museumstages am Sonntag, 19. Mai. Wie in den letzten Jahren nimmt auch das Museum Ratingen teil und lädt um 11.30 Uhr zu einer kostenfreien öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Entwurf Zukunft. Ratingen-West und das Neue Bauen“ ein. Den ganzen Tag über ist der Eintritt in das Museum frei und somit Gelegenheit, sich alle Ausstellungsbereiche ausgiebig anzusehen.

Bereits am Sonntag, 12. Mai, bietet sich die letzte Gelegenheit für einen Besuch der Sonderausstellung „who’s afraid of bauhaus?“, die an diesem Tag endet. Um 11.30 Uhr findet zum letzten Mal eine öffentliche Führung durch die Ausstellung statt, die dem Widerhall des Bauhauses auf eine aktuelle Künstlergeneration nachspürt. „Die ganze Welt ein Bauhaus“. Doch warum? Entlang zeitgenössischer Positionen reflektiert die Ausstellung nicht die Legende, sondern die Lebendigkeit des Bauhaus-Impulses: Fragen der Trias Kunst, Technik, Mensch, der Geschlechterauffassung, des Spiel- und Lehrimpulses für eine Gesellschaft, des Graphischen, Handwerklichen und Textilen oder der Transformationen des Körperlichen – von der Mensch-Maschine zum Mensch-Interface? – motivieren den Blick zurück nach vorn. Textil, Keramik, Fotografie, Möbel, Malerei, Collage, Buchkunst und Film begegnen einander. In Form von Dokumenten, Grafiken und im Einzelfall auch Malerei hallt das historische Echo durch die Ausstellung: ’19 trifft ’19.

Info Adresse und Öffnungszeiten Adresse Museum Ratingen, Peter-Brüning-Platz 1, Eingang Grabenstraße 21. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag von 11 bis bis 17 Uhr, Montag geschlossen. Telefon 02102 550-4181.

Während innerhalb der Schau „who’s afraid of bauhaus?“ der Blick auf die Kunstgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts gelenkt wird und gleichzeitig zeitgenössische künstlerische Positionen zum Thema Bauhaus vorgestellt werden, reflektiert die Ausstellung „Entwurf Zukunft“ vor allem architekturgeschichtliche Zusammenhänge im Kontext zur Entwicklung des Stadtteils West. Die Geschichte und Gegenwart Ratingen-Wests wird in seinen Facetten erzählt: ein Blick auf Ratingen-West damals und heute.

Lebhafte Diskussionen, ein Wettbewerb und eine Utopie standen am Anfang des Großsiedlungsprojekts der 1970er Jahre. Seitdem hat sich zwischen den Betonbauten viel getan: Die „Fresh Familee“ erfand den deutschen Hip Hop im Jugendclub Ratingen-West, Festivals und Kulturprojekte ließen die multikulturelle Einwohnerschaft des Stadtteils zusammen rücken. Heute gestalten Schulen, Kindergärten, Clubs, Vereine und Initiativen ihr „West“ mit ihren Ideen und Aktionen. Die Ausstellung im Museum Ratingen stellt die Konzepte der Stadtplaner von damals vor und fragt, was aus den Visionen der Architekten des Neuen Bauens geworden ist. Sie zeigt das Leben im Stadtteil und richtet den Blick nach vorn mit der Frage, was man heute von „Ratingen-West“ für die Forderungen nach urbanem Wohnraum lernen kann.