Heiligenhaus : Neujahrskonzert in der Dorfkirche Isenbügel

Isenbügel Der Förderkreis der Dorfkirche freut sich, ein kostenfreies Online-Streaming anbieten zu können. Die Veröffentlichung des Konzerts wird am Sonntag, 17. Januar, ab 17 Uhr auf Youtube zu verfolgen sein.

(RP) Teira Yamashita (Violine), Margot le Moine (Viola) und Ghislain Portier (Violoncello) sind allesamt hervorragende Musikerinnen und Musiker in ihrem Fach und blicken auf eine mehrjährige Erfahrung im gemeinsamen Spielen in unterschiedlichen Formationen zurück.

Für das Neujahrskonzert in der Dorfkirche Isenbügel haben sie sich dem Anlass entsprechend für außergewöhnliche Stücke der Kammermusik entschieden. Darunter das für die Spieler extrem fordernde, und bis die an die Grenzen des Spielbaren gehende Streichtrio op. 9 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven sowie Franz Schuberts unvollständigen Streichtriosatz D 471, der zu den reizvollsten Miniaturen in Schuberts Kammermusik zählt.

Leider wird aufgrund des fortgeführten Corona-Lockdowns das Neujahrskonzert in der Dorfkirche ohne Publikum aufgeführt. Der Förderkreis der Dorfkirche freut sich aber sehr darüber, allen Interessierten stattdessen ein kostenfreies Online-Streaming anbieten zu können. Die Veröffentlichung des Konzerts wird am Sonntag, 17. Januar, ab 17 Uhr auf der Youtube-Plattform unter dem Link https://youtu.be/5R-StvWMAdw erfolgen. Dort sind auch Hinweise zu finden, wie die Musikerinnen und Musiker durch eine Spende finanziell unterstützt werden können, teilten die Organisatoren jetzt in einem Schreiben mit. Streaming-Konzerte stehen zurzeit hoch im Kurs, bieten sie doch die Möglichkeit, aus sicherer Distanz an Kulturveranstaltungen teilzunehmen.