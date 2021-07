Schwimmen in Ratingen : Deutliches Plus: Mehr Gäste in den Bädern

Deutliches Plus: Mehr Gäste in den Bädern

Ratingen Die Sehnsucht nach Bewegung im Wasser ist groß. Das Ticket-System hat sich bewährt.

Beim Lintorfer Allwetterbad sei ebenfalls ein positiver Trend erkennbar, betonte Leibelt. Ein Erfolgsgarant: Die Bäder haben eine hohe Akzeptanz in der Region, weil Service und Sauberkeit an oberster Stelle stehen. Und da ist noch die Sehnsucht nach Bewegung im Wasser, die während der harten Lockdown-Monate nicht möglich war. Zudem hat sich das Ticket-System bestens bewährt.

Rückblende: Im Angerbad hat die Freibadsaison bereits am 1. Juni begonnen. Grundlage zur Öffnung der Freibadanlage war die in der Corona-Schutzverordnung vom 22. Mai getroffene Regelung, dass ab einem stabilen 7-Tage-Inzidenzwert unter 100 Freibäder zur Sportausübung mit Einschränkungen wieder öffnen dürfen.

Es gibt natürlich auch feste Gruppen, die sich am frühen Morgen am Eingang treffen und dort auf Einlass warten. Möglicherweise wird das Freibad nach dem Triathlon am 12. September noch etwas länger geöffnet sein, so Leibelt.