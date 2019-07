Ratingen : Schöne Ausflüge für die Urlaubszeit

Ratingen Das städtische Jugendzentrum Manege in Lintorf hat attraktive Touren vorbereitet.

(RP) Das städtische Jugendzentrum Manege in Lintorf, Jahnstraße 28, bietet in den Sommerferien für Jugendliche ab 14 Jahren verschiedene Ausflüge an.

Am Sonntag, 25. August, bis Dienstag, 27. August, steht Zelten am Entenfangsee auf dem Programm. Auf dem Campingplatz lässt die Gruppe die Sommerferien mit Entspannen, Grillen, Action, Schwimmen am Sandstrand und vielem mehr ausklingen. Treffpunkt am Entenfangsee ist am 25. August um 17 Uhr, Veranstaltungsende ist am 27. August um 12 Uhr. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 20 Euro. Die Anmeldefrist für dieses Angebot endet am 28. Juli.