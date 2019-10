Karneval : Das jecke Programm der Stadtgarde Blau-Rot steht

(RP) Der Start in die fünfte Jahreszeit rückt näher. Die Stadtgarde Blau-Rot vom Oberdorf ist schon jetzt gut vorbereitet, wie der Vorsitzende Bernd Schäper jetzt bei der Jahreshauptversammlung erklärte.

Auftakt ist der Närrische Abend am Samstag, 25.Januar, mit der Verleihung des „Närrischen Ehrenbraumeister-Orden 2020" im Spiegelsaal des Ratinger Brauhauses an der Bahnstraße. Wer diesen im Jahre 2020 erhält, wurde noch nicht verraten und .Nach Erich von Gersum 2019 wird der Ehrenausschuss auch für 2020 eine Persönlichkeit aus dem Sommer- und Winterbrauchtum mit diesem Orden auszeichnen.

Der Höhepunkt in der Session ist zum zweiten Mal die Veranstaltung „Ladies in jeck" am 2. Februar im Spiegelsaal des Ratinger Brauhauses. Der Präsident dieser neu geschaffenen närrischen Damensause, Jürgen Hilger, wird wieder ein hochklassiges Programm präsentieren. Dabei sind unter anderem das Duo Thekentratsch, Christian Pape, Jeck United, der Hahnenschrei, Kai + Kai und das Prinzenpaar der Stadt Ratingen mit Gefolge. Eintrittskarten können ab sofort bestellt werden bei der Geschäftsstelle Ingrid Benzing, Telefon 02102 80626. Für die muskikalische Begleitung sorgt Martin Herzberg.