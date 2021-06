Stadt Ratingen lockert : Corona: Das ist jetzt wieder möglich

Ratingen Die Jugendzentren haben wieder geöffnet, ebenso der Abenteuerspielplatz. Und bei Trauungen können 25 Gäste dabei sein. Für die städtischen Seniorenbegegnungsstätten wird noch ein Konzept erarbeitet.

Aufgrund der Corona-Lockerungen ist auch in Ratingen wieder eine ganze Menge möglich. Wie berichtet, öffnet am Freitag in Ratingen West der Wasserspielplatz wieder. Was sich sonst noch ändert: Hier eine (nicht vollständige) Übersicht.