Ratinger Innenstadt Wallhöfe: Aldi öffnet am Donnerstag um 8 Uhr

Das kann man sich noch gar nicht so recht vorstellen, dass es an diesem Donnerstag mit den ersten Ladenöffnungen losgehen soll. Am Dienstagmorgen wurde jedenfalls noch eifrig gehämmert und montiert. Die neuen Wallhöfe kommen weiterhin wie eine große Baustelle daher. Vieles ist zwar fertig, aber eben nicht alles. Investor und Bauherr Tecklenburg ging mit öffentlichen Informationen zum offiziellen Start sehr spärlich um. Aldi ließ Plakate anbringen mit der Information, dass der Discounter um 8 Uhr öffnen wird. Und es wird Überraschungen geben. Von einem Sortiment war am Dienstagmorgen allerdings noch nichts zu sehen.