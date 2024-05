Schöne Aktionen Das bietet der Ratinger Wandertag

Die vier verschiedenen Wanderungen starten am 26. Mai zu unterschiedlichen Uhrzeiten in Homberg, Hösel und Lintorf. Sie dienen nicht nur der Gesundheit sowie der Freude an Natur und Kultur, sondern bieten einfach schöne Erlebnisse und Gespräche mit Gleichgesinnten. Gegen 16 Uhr klingt der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein am Stadtwerke Sportpark Ratingen aus.