Situation vor Ort Das bedeutet die Ratinger Kita-Demo für die Politik

Wie bereits berichtet, werden am kommenden Montag zahlreiche Menschen auf dem Rathausplatz erwartet. Dort wollen sie für bessere Bedingungen in den Kitas demonstrieren. Die Ratinger Landtagsabgeordnete, Elisabeth Müller-Witt (SPD), unterstützt die Forderungen der Organisatoren: „Die Situation in den Kitas in NRW wird immer bedrohlicher. In den Monaten November und Dezember musste beispielsweise jede fünfte Kita ihr Angebot einschränken oder sogar ganz schließen. Auch eine Umfrage des Deutschen Kitaverbands hat Ende des vergangenen Jahres gezeigt, dass die Unterfinanzierung in NRW ein deutlich größeres Problem ist als in anderen Bundesländern.“