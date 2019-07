Ratingen : Das Bechemer Carré wird gebaut

So sieht das Bechemer Carré im Modell aus. Noch gibt es einige Fragen zu klären. Doch die Stadt ist zuversichtlich, dass bald gebaut werden kann. Das Areal wurde längst freigeräumt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Es ist zu Irritationen gekommen, weil sich auf der Baustelle nichts mehr tut. Die Stadt gibt Entwarnung.

Nicht wenige Bürger, vor allem die, die in der Innenstadt wohnen, wollen wissen, wie es mit dem Bechemer Carré weitergeht. Das Areal an der Ecke Bechemer Straße/Europaring war vor Monaten freigeräumt worden. Nun tut sich nichts mehr. Doch es wird sich bald was tun, versichert Jochen Kral, der Technische Beigeordnete. Wenige, aber eben nicht unwichtige Fragen seien noch zu klären. Der Planungsdezernent geht davon aus, dass ab dem Herbst gebaut werden kann. Der Zeitplan verzögere sich um wenige Monate, meinte er. Kral hielt sich mit weiteren Aussagen zurück, man werde die noch offenen Fragen intern klären. Das Wichtigste: Das Projekt droht nicht zu scheitern. Es kommt – nur eben später.