Stadtquiz Heiligenhaus : Das alte Haus der Kirche vor dem Abriss 2008

In unserer Zeitreise geht es heute in die jüngere Geschichte: zur Adresse Hauptstraße 189.

Die war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch den hohen Zuwachs an Flüchtlingen aus Ost- und Mitteldeutschland innerhalb von 20 Jahren von 5500 auf über 15.000 Protestanten angewachsen. Ein Bau mit Platz, und am besten Mehrzweck-geeignet, damit dringend benötigt. Pfarrer Hans-Joachim Weber, Bürgermeister und Finanz- und Baukirchmeister Carl Fuhr schoben also den Neubau an, der am 22. Oktober 1965 mit Orchester, Kirchen- und Posaunenchor eröffnet werden konnte. Ein Haus, das allen gehören solle, kündigte Oberkirchenrat Himmelbach in seiner Festansprache an.